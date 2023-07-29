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Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомляє про детонацію боєприпасів на тимчасовому складі, влаштованому російськими окупантами на території окупованого українського півострова Крим.

"Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Козачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце проїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції", - повідомляють на сайті ГУР у суботу.

За даними відомства, у районі Козачої бухти зараз дислокується 810 окрема бригада морської піхоти окупантів. "Відомо, що вибухи і детонація внаслідок проведеної диверсії сталися на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться в повідомленні.
ForUm

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