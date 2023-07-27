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Сили ППО в середу, 26 липня, знищили 36 повітряних цілей, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

У телеграм-каналі Повітряних сил повідомляється, що 26 липня 2023 року російські окупанти завдали два ракетні удари по території України.

Про удар "Калібрами" після обіду повідомлялося раніше. "За уточненою інформацією, було знищено не дві, а три крилаті ракети "Калібр", - повідомили в Повітряних силах.

Як зазначається, близько 17.00 противник атакував із району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту", - інформують Повітряні сили.

За маршрутом проходження ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних сил і ППО інших складових сил оборони України.

"Крім того, близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області", - ідеться в повідомленні.
ForUm

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