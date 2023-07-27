Міністерство молоді та спорту зняло заборону на участь офіційних делегацій спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю у міжнародних спортивних змаганнях, де атлети з Росії та Білорусі будуть виступати в нейтральному статусі.

Відповідний указ опублікований на сайті Мінспорту 26 липня.

Згідно з ним, для українських спортсменів заборонена участь лише в змаганнях, де беруть участь спортсмени РФ чи Білорусі "під своїми національними прапорами та/або використовують власну національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами висловлюють приналежність до російської федерації та республіки Білорусь".

Як повідомлялося, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Україна розглядає питання щодо можливості участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до літньої Олімпіади-2024 у Парижі, за умови, якщо Росії та Білорусі не буде на Олімпійських іграх.

Потім стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не запросив РФ, Білорусь та Гватемалу на Олімпіаду-2024. Тим не менш, раніше МОК заявляв, що ухвалить рішення про участь індивідуальних, нейтральних спортсменів з російським чи білоруським паспортом, відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій та міжнародних організаторів спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях.