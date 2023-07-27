також у роздiлiПолiтика
Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу 5
Зеленський радить окупантам прибратись із Криму, поки працює мост 15
Колишнього нардепа звинуватили в держзраді 19
Комітет ВР не підтримав відставку Ткаченка з посади міністра 15
В Раді нарешті вирішили повернути електронне декларування чиновників і депутатів 23
В ДБР взялись за нардепа Арістова, який відпочив на Мальдівах 47
Посол США прокоментувала атаки окупантів на порти та зерносховища 21
Резніков каже, що контрнаступ йде за планом 13
ЄС готується збільшити виробництво боєприпасів 18
Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard 14
Зеленський вважає, що Україна готова до переговорів про членство в ЄС 21
The Wall Street Journal пише, чому контрнаступ може зайти в глухий кут 23
Блінкен вважає, що Росія вже програла війну в Україні 21
Власника агрохолдинга ”АСТ” Колесника підозрюють у фінансуванні російської армії 20
Україна винесе на засідання ООН питання знищення окупантами церков 11
Україна звинуватила Білоруський Червоний Хрест в примусовій депортації українських дітей 16
Поддержка западных стран может уменьшиться – военный эксперт 77
Україна може взяти участь в змаганнях до Олімпіади-2024 19

Міністерство молоді та спорту зняло заборону на участь офіційних делегацій спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю у міжнародних спортивних змаганнях, де атлети з Росії та Білорусі будуть виступати в нейтральному статусі.

Відповідний указ опублікований на сайті Мінспорту 26 липня.

Згідно з ним, для українських спортсменів заборонена участь лише в змаганнях, де беруть участь спортсмени РФ чи Білорусі "під своїми національними прапорами та/або використовують власну національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами висловлюють приналежність до російської федерації та республіки Білорусь".

Як повідомлялося, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Україна розглядає питання щодо можливості участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до літньої Олімпіади-2024 у Парижі, за умови, якщо Росії та Білорусі не буде на Олімпійських іграх.

Потім стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не запросив РФ, Білорусь та Гватемалу на Олімпіаду-2024. Тим не менш, раніше МОК заявляв, що ухвалить рішення про участь індивідуальних, нейтральних спортсменів з російським чи білоруським паспортом, відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій та міжнародних організаторів спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

16