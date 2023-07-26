Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу.

За інформацією слідства, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - повідомили в правоохоронних органах.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном. Про підозру повідомлено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.