також у роздiлiПолiтика
Колишнього нардепа звинуватили в держзраді 11
В Раді нарешті вирішили повернути електронне декларування чиновників і депутатів 20
В ДБР взялись за нардепа Арістова, який відпочив на Мальдівах 40
Посол США прокоментувала атаки окупантів на порти та зерносховища 20
Резніков каже, що контрнаступ йде за планом 13
ЄС готується збільшити виробництво боєприпасів 17
Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard 13
Зеленський вважає, що Україна готова до переговорів про членство в ЄС 19
The Wall Street Journal пише, чому контрнаступ може зайти в глухий кут 23
Блінкен вважає, що Росія вже програла війну в Україні 21
Власника агрохолдинга ”АСТ” Колесника підозрюють у фінансуванні російської армії 20
Україна винесе на засідання ООН питання знищення окупантами церков 11
Україна звинуватила Білоруський Червоний Хрест в примусовій депортації українських дітей 14
Поддержка западных стран может уменьшиться – военный эксперт 76
Україна може взяти участь в змаганнях до Олімпіади-2024 16
Російського бізнесмена Тінькова вилучили з санкційного списку Британії 31
Україна відреагувала на блокування Польщею експорту українського зерна 26
Персонал ЗАЕС відмовляється виконувати злочинний наказ щодо запуску енергоблоку 26

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це йдеться на сторінці комітету у Facebook.

 Відповідне рішення на засіданні 26 липня підтримали лише четверо членів профільного комітету.

Таким чином питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту.

"За проголосували лише четверте депутатів: я, Княжицький, Федина і Лерос, - написав нардеп Володимир В'ятрович у Facebook. - Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку.  Очевидно за особливі заслуги".

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики очолює нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14