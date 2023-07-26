Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це йдеться на сторінці комітету у Facebook.

Відповідне рішення на засіданні 26 липня підтримали лише четверо членів профільного комітету.

Таким чином питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі парламенту.

"За проголосували лише четверте депутатів: я, Княжицький, Федина і Лерос, - написав нардеп Володимир В'ятрович у Facebook. - Ткаченко може стати унікальним міністром, якого двічі не відправили у відставку. Очевидно за особливі заслуги".

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики очолює нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв.