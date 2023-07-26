Сили оборони за минулу добу знищили 460 окупантів, 22 артсистеми, 1 гелікоптер, 16 БПЛА, 3 системи ППО, 3 танки, 5 бронемашин, 22 од. автомобільної та спецтехніки, інформує Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 243680 (+460) осіб ліквідовано, танків - 4177 (+3) од, бойових броньованих машин - 8136 (+5) од, артилерійських систем - 4727 (+22) од, РСЗВ - 698 (+0) од, засоби ППО - 457 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3993 (+16), крилаті ракети - 1307 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн/ - 7211 (+17) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 708 (+5)", - сказано у зведенні.