Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк наголосила, що Росія знову загострила війну проти України та глобальної продовольчої безпеки.

Про це написала Бріджит Брінк в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами Брінк, "Росія знову загострила свою війну проти українців, їхніх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки".

"У той час як атаки РФ на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує", - каже вона.