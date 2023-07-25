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Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності в понеділок, 23 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів, впроваджуючи цільові заходи, які передбачають фінансування у розмірі 500 мільйонів євро.

Процедура узгодження регламенту між Європейським парламентом і Радою Євросоюзу завершилась 20 липня.

Серед іншого, депутати Європарламенту наполягли на тому, що країни ЄС надаватимуть Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

Як випливає з остаточної редакції регламента, він діятиме до 30 червня 2025 року, але це не стосується продовження чи зміни дій, розпочатих відповідно до нього.
ForUm

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