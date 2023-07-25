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У Тячівському районі Закарпатської області в понеділок, 24 липня, обвалився міст, повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.

"У результаті обвалу мосту на Тячівщині постраждало троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. На місці події працюють усі оперативно-рятувальні служби, представники органів місцевого самоврядування. Також туди виїхав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що мостом рухався вантажний автомобіль, який суттєво перевищив допустимі норми навантаження.

"Одночасно з вантажним авто на переході було також легкове. Воно перекинулося, троє потерпілих, усі у стані середньої важкості", - зазначив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький, пише "Інтерфакс-Україна".

Рух автомобільного транспорту організували в об'їзд через населені пункти Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля.

 
ForUm

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