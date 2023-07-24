Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування російських збройних сил, в чому підозрюють власників агрохолдингу ”АСТ” Дмитра Колесника, його сестру Тетяну та партнера Олександра Амірова. Про це повідомляє видання Лента-юа з посиланням на відповідний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дмитро Колесник (ліворуч) та його діловий партнер Олександр Аміров

Провадження №42022100000000153 було зарєстроване ще 21 квітня 2022 року за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України ”Посягання на територіальну цілісніть України”. Дмитру та Тетяні Колесник, а також Олександру Амірову поліція інкримінує фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та захоплення влади в України, а також змін меж її території, шляхом військового нападу збройних сил Російської Федерації, пише "Фром.юа".