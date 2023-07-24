Западные политики требуют от Вооруженных сил Украины успехов в контрнаступлении, при этом сами не учитывают реальную обстановку на линии фронта, площадь заминированной территории, а также нехватку предоставленного вооружения, которое, к тому же, является сильно изношенным. Об этом в комментарии заявил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, критика стран Запада в отношении «тяжелого» контрнаступления ВСУ объясняется тем, что политики выдвигают военным требования, которые последние, учитывая реальную ситуацию, выполнить не могут.

«А военные начинают из военных превращаться в политиков, в политических военных. Например, Сырский. Отличный генерал, я его знаю, но он стал политиком. Он знает, что это выполнить невозможно, начинает нести всякую... А вот это то, мы 100 метров прошли, а мы 50 метров, а мы 5 сантиметров прошли», - пояснил он.

Более того, на ответные требования украинских военных, выдвигаемых для выполнения поставленных политиками задач, Запад разводит руками, пояснил эксперт.

«Значит, для того, чтобы его (план политиков по контрнаступлению – прим. ред.) выполнить, необходимо то, что говорил генерал Залужный (список необходимого вооружения – прим. ред.), в том числе и воздушное прикрытие. Ну, сейчас мы еще и уперлись. Я не знаю, почему они не провели инженерную разведку, потому что для пробития минных полей нужна инженерная техника. Начали запрашивать инженерную технику. А Запад говорит: “Подождите, мы вам дали, у нас ничего больше нет. У нас снижается уровень наших Вооруженных сил. А вдруг на нас нападет супостат в лице Путина, а у нас ничего не будет. Мы вам ни снаряды не дадим”. Почему? Изношенное со складов отдали, а с линейных частей никто не отдаст», - добавил Стариков.

В этой связи собеседник считает циничными критические заявления западных политиков в отношении контрнаступления ВСУ, так как по сути украинским военным приходится продвигаться по минному полю.

«Эти заявления (на Западе – прим. ред.) делают замминистра обороны, сам министр обороны, они ж гражданские, они ж не понимают там 100 квадратных метров, 200…Если б они спросили, например, у главного военного в Бундесвере, он бы объяснил, что, как, почему это», - добавил он, пишет "Правовой контроль".

При этом эксперт согласился с мнением, что на Западе активно манипулируют с поставками военной техники Украине, так как там существует заинтересованность в продолжение боевых действий на украинской территории.

«В Америке весь военно-промышленный комплекс частный. Как ты можешь поставить заводы, если они закрыты? Чтобы инвестор дал денег. А если война закончится через 2 года? Завод даст денег на 155 мм боеприпасы, а война через 2 года закончится. Или осенью. А инвестор дал (деньги – прим. ред.). А куда ты эти снаряды будешь поставлять? Прогоришь. Это же капитализм. Если бы государство финансировало…Если можно прогореть, надо где-то постоянно развязывать войны», - указал он.

Более того, Стариков акцентировал внимание на раздраженность Запада нежеланием президента Украины Владимира Зеленского проводить выборы в стране, который мотивирует это военным положением.

«В западном мире, после того, как начали появляться заявления от нашего политического руководства, что выборы во время войны невозможны, это вызвало настороженность. Почему? Потому что на Западе самое основное – это выборы», - отметил он.

Стариков убежден: Украине будут настоятельно «рекомендовать» проводить выборы.

«Я спрашивал у дипломатов, которые в Америке работали. Они говорят, там война не война, войну нужно приостановить. Выборы провести и обратно пошли воевать…Если выборов не будет, поддержка западных стран будет уменьшаться», - подытожил он.