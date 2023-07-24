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Розвідка Росії почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, повідомляє українська військова розвідка.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, якого цитує пресслужба відомства. 

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ, - сказав він. - Вони розпочали таку роботу".

За словами Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну.

Мета таких дій росіян ― з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему держави.

Чому це важливо: Від початку жовтня і до середини зими минулого року Росія обстрілювала енергетичну систему України.
ForUm

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