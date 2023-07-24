Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи цілі, які країна-агресор ставила перед собою на початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив Блінкен в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

"Метою було стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії. Це вже давно провалилося", - сказав він.

Блінкен наголосив, що на відміну від росіян, "українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу".