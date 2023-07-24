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За попередньою інформацією, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджені 25 пам'яток архітектури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Він зазначив, що серед пошкоджених архітектурних пам'яток є будівлі XIX-XX століття: будинок Чижевича, будинок Папудової, будинок Заблудовського, будинок Гагаріна, будинок Януша, будинок Жданової, будинок Рассель дель Турко, будинок Масса, особняк Манук-Бея, будинок Ковалевського, будинок Порро, будинок Машевського тощо.

Станом на 14:00 неділі триває документація пошкоджених пам'яток архітектури, на місцях працюють експерти.

"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами!" - зазначив Кіпер.
ForUm

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