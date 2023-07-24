Офіс генерального прокурора розпочав розслідування можливої участі Білоруського Червоного Хреста в примусовій депортації українських дітей з окупованих Росією територій до Білорусі, повідомив український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста", - написав Костін у твіттері.

При цьому Костін висловив сподівання, що "МКЧХ (Міжнародний Комітет Червоного Хреста - ІФ-У) розгляне це порушення доброчесності і вживе відповідних заходів".

"Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей", - наголосив Костін.