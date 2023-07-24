Україна розглядає питання щодо можливості участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до літньої Олімпіади-2024 у Парижі, повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Зараз ми розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде Росії та Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі 2024 року", - сказав він в ефірі телемарафону в неділю.

Міністр висловив сподівання, що найближчим часом стане відомою остаточна позиція з цього питання.