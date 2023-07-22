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Мировые холдинги активно инвестируют в биткойн, но чем дальше, тем эти процессы становятся масштабнее. Об этом пишет в своём блоге на портале From.ua криптоинвестор и основатель холдинга White Rock Management Сергей Тронь.

«Я уже много раз приводил примеры, как мировые холдинги инвестируют в биткойн, но чем дальше, тем эти процессы масштабнее. Такие процессы стали обычным делом на крипторынке, и сейчас это уже миллиарды. Вот почему Украине так важно максимально открыться этому цифровому активу. Но самое интересное, что биткойн сегодня охватывает и мировую политику», - считает Сергей Тронь. 

Он сообщил, что очень интересные возможности предлагает кандидат в президенты США от демократов Роберт Ф. Кеннеди-младший. 

«Он объявляет о плане поддержать доллар США с помощью биткойна. То есть фактически доллар будет поддержан биткойном, как раньше золотом», - уверен Сергей Тронь.

Далее он приводит цитаты Роберта Ф. Кеннеди.

«1) Обеспечение долларов и долга США твердыми активами, такими как биткойн, может помочь восстановить силу доллара, обуздать инфляцию и открыть новую эру американской финансовой стабильности, мира и процветания. 

2) Преимущества биткойна включают в себя содействие инновациям и стимулирование инвестиций, обеспечение конфиденциальности граждан, стимулирование предприятий к развитию своего бизнеса и рабочих мест.

3) Не облагаемые налогом события не подлежат регистрации, и это означает, что правительствам будет труднее использовать валюту в качестве оружия против свободы слова, что, как многие из вас знают, является одной из моих основных целей», - цитирует Кеннеди Сергей Тронь.

И инвестор резюмирует: 

«Согласитесь, подход очень прогрессивный, ведь фиатные деньги должны быть подкреплены, иначе это просто бумажки. И это один из реальных механизмов попробовать выбить этот рычаг у правителей, которые за годы и десятилетия пребывания у власти зашли слишком далеко», - убеждён Сергей Тронь.
ForUm

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