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Після прохання мільярдера і засновника Virgin Group Річарда Бренсона Велика Британія виключила російського бізнесмена Олега Тінькова із свого санкційного списку. 

Про це йдеться в документ британського Управління зі здійснення фінансовий санкцій (OFSI)

Деталі: У документі сказано, що Тінькова вилучено із санкційного списку. На нього більше не поширюються санкції, які передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг.

Британія запровадила санкції проти Олега Тінькова, засновника "Тінькофф банку", 24 березня 2022 року.

Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав Британію зняти санкції з Тінькова, який раніше публічно засудив вторгнення Росії.

Тіньков офіційно звертався до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його з санкційного списку.

Він заявляв, що підтримує рішення уряду Великої Британії накласти санкції на людей, які підтримують Владіміра Путіна або сприяють війні. За словами Тінькова, британський уряд помилково вважав його одним з таких людей.
ForUm

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