Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку (СБ) під гарантії уряду Японії, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Щойно відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час нашої зустрічі з віцепрезидентом Світового банку Антонеллою Бассані", - написав Шмигаль у телеграмі в четвер.
За його словами, кошти передбачені для зміцнення соціального захисту та надання допомоги людям під час війни й відновлення економіки.
Глава українського уряду розповів, що загалом група СБ та партнери мобілізували для допомоги Україні $34 млрд, з яких понад $22 млрд уже надійшли до бюджету.
"Особливо вдячні за найбільший в історії банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України", - написав Шмигаль.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом