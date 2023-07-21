Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку (СБ) під гарантії уряду Японії, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щойно відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час нашої зустрічі з віцепрезидентом Світового банку Антонеллою Бассані", - написав Шмигаль у телеграмі в четвер.

За його словами, кошти передбачені для зміцнення соціального захисту та надання допомоги людям під час війни й відновлення економіки.

Глава українського уряду розповів, що загалом група СБ та партнери мобілізували для допомоги Україні $34 млрд, з яких понад $22 млрд уже надійшли до бюджету.

"Особливо вдячні за найбільший в історії банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України", - написав Шмигаль.