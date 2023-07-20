Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують механізм електронного бронювання.

Про це під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, пише "Укрінформ".

"Крок, який ми зараз робимо, з урахуванням такого великого обсягу роботи, - це будуємо разом з Мінцифри умовно "єБронювання".

Попередньо, те що ми проговорюємо з Мінцифри, це буде послуга, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання", - розповів Фоменко.

За його словами, такий електронний документ міститиме QR-код, і його можна буде роздруковувати. Це і буде підтвердженням того, що людина заброньована.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес", - пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що наразі більше 500 тисяч військовозобов'язаних вже заброньовано, і більше чотирьох тисяч підприємств визначено критично важливими без врахування тих, які визначають обласні військові адміністрації.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема - розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д.

При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.