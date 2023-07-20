Колишній очільник Служби безпеки України Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області.
Про це повідомив керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс у коментарі виданню "Полтавщина"
Своє місце роботи ексглава СБУ визначив самостійно на підставі договору оренди нерухомості на Полтавщині.
За словами Скукіса, Баканов склав іспити, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання та склав присягу адвоката.
27 червня 2023 року колишній керівник Служби безпеки України отримав свідоцтво адвоката (№ 4224) від Ради адвокатів Полтавської області.
Нагадаємо: Іван Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019-го по липень 2022 року.
У лютому 2023 року повідомлялося, що Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, але її результати засекречено.
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