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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сподівається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зможе переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка цитує британського міністра в інтерв’ю Anadolu. 

"Я дуже сподіваюся, що президент (Ердоган – ред.) зможе переконати (Росію – ред.) у важливості Чорноморської зернової ініціативи, яка допомагає врятувати людей від голоду і сприяє зниженню міжнародних цін на зерно", – сказав Клеверлі.

За його словами, Ердоган здійснив "неймовірно важливу роботу від імені багатьох людей по всьому світу", зігравши свою роль у забезпеченні зернової ініціативи.

Британський міністр також звинуватив Росію у використанні голоду в усьому світі як засобу впливу і закликав Кремль повернутися до "зернової угоди".
ForUm

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