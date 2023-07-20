також у роздiлiПолiтика
В Україна з'явиться механізм електронного бронювання працівників від мобілізації 14
Стало відомо, ким тепер працуює колишній очільник СБУ Баканов 10
Британія сподівається на допомогу Ердогана у поновленні зернової угоди 10
Резніков повідомив, скільки українських дронів вже на фронті 15
У Харкові пообіцяли розібратись з тендерами на купівлю футболок по 5 тисяч гривень 17
З одеського мера зняли електронний браслет 16
Зеленський повідомив, що знищене росіянами зерно мало відправитись в Китай 16
НАЗК звинувачує скандального одеського воєнкома у корупції на 188 млн грн 18
МЗС закликає країни Африки допомогли в забезпеченні продовольчого експорту з України 17
США оголосять про новий пакет допомоги на 1,3 мільярда доларів 18
ЄС готує нові санкції проти Білорусі 18
Стало відомо, де розпочнуть навчання на F-16 українські пілоти 14
Україна хоче подовжити зернову ініціативу без Росії 17
НАБУ закликає усунути корупцію в закупівлях під час війни 12
Зеленський може втратити популярність до нових виборів – експерти та нардепи 24
Кулеба закликав інші країні доєднатись до безпекового плану G7 20
Експерт про удар СБУ по Кримському мосту: Такі спецоперації змінюють хід війни та баланс сил на користь України 44
В США заговорили про дефіцит боєприпасів на власних арсеналах 21

Імовірно, найближчим часом російські окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними ГУР МО, спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, у якому начебто мають узяти участь "штурмові групи" та неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".

"Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією, наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", - зазначено в повідомленні.

У ГУР МО нагадали, що з моменту захоплення окупантами ЗАЕС 4 березня 2022 року неодноразово оприлюднювалася інформація щодо замінування території станції, декількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

"Безвідповідальні дії рашистів неодноразово призводили до порушення норм ядерної безпеки та створення аварійних ситуацій на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Такі дії - є очевидним актом ядерного тероризму. Україна неодноразово заявляла, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, а також створення навколо станції широкої демілітаризованої зони, здатне гарантувати безпечну експлуатацію атомної станції", - наголошується в повідомленні.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

15