Зерно, знищене ракетними ударами в терміналах в Одесі в ніч на 19 липня, призначалося для відправки в Китай, повідомив у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"У портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, зберігалося 60 тисяч тонн агропродукції, яка призначалася для відправки в Китай. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - сказав він.

За його словами, нічна атака була "чи не найбільшою за весь час повномасштабної війни спробою Росії заподіяти біль Одесі".

"Знову і знову повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень - не тільки Україна і не тільки життя наших людей. В атакованих портах сьогодні зберігалося близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно повинен бути доставлений в країни-споживачі в Африці, Азії", - сказав він.