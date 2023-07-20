також у роздiлiПолiтика
В Україна з'явиться механізм електронного бронювання працівників від мобілізації 14
Стало відомо, ким тепер працуює колишній очільник СБУ Баканов 10
Британія сподівається на допомогу Ердогана у поновленні зернової угоди 10
ГУР повідомляє про нові провокації окупантів на ЗАЕС 15
Резніков повідомив, скільки українських дронів вже на фронті 15
У Харкові пообіцяли розібратись з тендерами на купівлю футболок по 5 тисяч гривень 17
З одеського мера зняли електронний браслет 16
Зеленський повідомив, що знищене росіянами зерно мало відправитись в Китай 16
НАЗК звинувачує скандального одеського воєнкома у корупції на 188 млн грн 18
США оголосять про новий пакет допомоги на 1,3 мільярда доларів 18
ЄС готує нові санкції проти Білорусі 18
Стало відомо, де розпочнуть навчання на F-16 українські пілоти 14
Україна хоче подовжити зернову ініціативу без Росії 17
НАБУ закликає усунути корупцію в закупівлях під час війни 12
Зеленський може втратити популярність до нових виборів – експерти та нардепи 24
Кулеба закликав інші країні доєднатись до безпекового плану G7 20
Експерт про удар СБУ по Кримському мосту: Такі спецоперації змінюють хід війни та баланс сил на користь України 44
В США заговорили про дефіцит боєприпасів на власних арсеналах 21

Україна завжди була і прагне залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки для країн Африки і закликає їх об'єднати зусилля для забезпечення продовольчого експорту з України після виходу РФ із "Зернової угоди", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вийшовши із "Зернової угоди", Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей у всьому світі, насамперед в Африці та Азії. Я щиро вірю, що наші тісні стосунки, партнерство та активна взаємодія можуть допомогти розв'язати багато проблем, зокрема, пов'язаних із експортом українських зернових на світовий ринок", - заявив Кулеба під час спілкування з постійними представниками групи африканських країн в ООН.

Він зазначив, що зерно можна транспортувати автомобільним і залізничним транспортом до портів у Румунії, Болгарії та Польщі, але навіть за умови збільшення обсягів поставок такими шляхами покрити необхідні потреби зерна на світовому ринку неможливо.

Міністр закликав усі країни Африки спільно працювати над втіленням Формули миру, запропонованої президентом України.

"На сьогодні єдиним документом, який відповідає принципам і резолюціям ООН, є "Формула миру" президента Зеленського. Закликаємо вас активно долучатися до її втілення та наближення справедливого й сталого миру в Україні", - зазначив він.

Також Кулеба наголосив на символічності зустрічі, яка відбулася в Міжнародний день Нельсона Мандели. Глава МЗС нагадав, що Україна як держава-засновник ООН зробила значний внесок у деколонізацію Африки та боротьбу з апартеїдом. Як незалежна держава Україна брала активну участь в операціях з підтримання миру в Африці: понад 300 українських блакитних шоломів служили в чотирьох відповідних місіях ООН.

Міністр додав, що тільки в тісній співпраці можна подолати будь-які проблеми, зокрема російський удар по світовій продовольчій безпеці.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

17