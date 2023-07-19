Президентські амбіції активно проявляє чинний мер Києва Віталій Кличко, однак, чи складе йому конкуренцію на голосуванні президент Володимир Зеленський, невідомо – він може втратити довіру громадян до того моменту. Про це в коментарі заявив кандидат наук з державного управління, співзасновник Аналітичного центру «Українська фабрика думки» Юрій Гаврилечко.

За словами співрозмовника, президент Володимир Зеленський має всі юридичні можливості для проведення виборів в Україні у встановлені терміни.

«Військовий стан до війни взагалі нічого спільного не має. Повинен бути ухвалений Верховною Радою Закон "Про особливий правовий режим стану війни", який починає діяти після того, як Рада приймає відповідне подання президента. Щось подібне є? Ні! Відповідно зараз ми існуємо в режимі такої певної невизначеності, юридично. Саме тому твердження, що вибори потрібно проводити і що їх проводити не можна, фактично мають однакову кількість аргументів "за" та "проти"», - сказав він.

Іншими словами, пояснив він, проведення виборів та їх непроведення може бути рівною мірою законним та незаконним.

Розмірковуючи про те, хто може претендувати на пост президента України на майбутніх виборах, Юрій Гаврилечко наголосив на тому, що ситуація до дня голосування може змінитися таким чином, що навіть чинний президент Володимир Зеленський втратить свою популярність і перестане бути серйозним суперником. Аналогічної думки він дотримується і щодо військових, чия популярність зараз на піку.

«Все може бути, а можуть і не стати (кандидатами на виборах – прим. ред.), а можуть і ті (військові – прим. ред.) й інші (Володимир Зеленський – прим. ред.) не стати. У нас дуже часто люблять такі порівняння з іншими країнами, тоді давайте згадаємо у Великій Британії після Другої світової війни жодної популярності у військових чи Черчілля, який виграв Другу Світову війну, порівняно з їхніми опонентами, не було. Тобто може статися, що популярності не будуть мати ні ті, ні інші», - зазначив він.

Водночас він не заперечує президентських амбіцій мера Києва Віталія Кличка. Більше того, переконаний він, конфлікт між ним та Зеленським, який ми активно все спостерігаємо, може бути частиною медійної кампанії для майбутніх виборів.

Розмірковуючи на тему корупції, що зросла з початком війни, Гаврилечко зазначив, що головна проблема криється у відсутності єдності у вирішенні внутрішніх проблем і відповідальності за незаконні дії.

У свою чергу заступник голови фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Сергій Соболєв переконаний, що проведення виборів в умовах військового стану неможливе і суперечить чинній Конституції.

У зв'язку з цим, вважає нардеп, сказати точно, хто боротиметься за президентське крісло в Україні, складно. Проте конфлікт Віталія Кличка та Володимира Зеленського свідчить про те, що в країні діє демократія, і вибори будуть конкуруючими.

«Ми знаємо ситуацію з мером Чернігова (Владиславом Атрошенком – прим. ред.), який відсторонений на рік. Ми знаємо з першої інстанції, яка ухвалила рішення усунути мера рівно на рік. Що підтвердила і апеляція», – повідомив Сергій Соболєв.

Тобто пояснив народний депутат, сама по собі ця тенденція дуже небезпечна.

«Без сумніву, мери міст дуже авторитетні та впливові у своїх містах. І саме тому вони стали фактично тим подразником, який почав спрацьовувати чи то в одному, чи то в іншому місті», - констатував він.