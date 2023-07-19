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Сполучені Штати найближчими днями можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters. 

Деталі: Новий пакет військової допомоги США Україні, як очікується, міститиме засоби протиповітряної оборони, системи боротьби з безпілотниками, вибухові дрони і боєприпаси.

Йдеться, зокрема, про протидронові системи VAMPIRE, які США замовили у виробника в січні цього року; безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade, а також "значну кількість систем протидії дронам" австралійської компанії DroneShield, радари, датчики й аналітичні системи.

Ці засоби, за даними Reuters, Україна отримає через програму "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка дозволяє адміністрації президента США купувати зброю в промисловості, а не передавати її зі складів американської армії.

Коли саме буде оголошено про новий пакет військової допомоги, не уточнюється; крім того, вміст пакета ще може зазнати змін, зазначає Reuters.
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