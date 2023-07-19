У вівторок уряд України затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Він зазначив, що проєкт координуватиме Міністерство економіки, замовником робіт буде "Укргідроенерго". Рішення про підготовку до відбудови ГЕС ухвалено після консультацій з експертами та фахівцями.

"Відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України і в аграрній, і в енергетичній галузях", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляється в телеграм-каналі прем'єра, уряд затвердив у вівторок постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.

"Погоджено пропозицію Міністерства економіки та приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту "Будівництво Каховського гідровузла на р. Дніпро. Відбудова після руйнування Каховської ГЕС та забезпечення сталої роботи Дніпровської ГЕС у період відбудови", - написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Крім цього, Мельничук повідомив, що уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту.

"Передбачено, що фінансування експериментального проєкту може здійснюватися за рахунок коштів приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго", кредитних коштів та інших не заборонених законодавством джерел", - зазначив представник Кабміну.