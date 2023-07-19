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Пілоти Повітряних сил України розпочнуть навчання на літаках F-16 у серпні в Данії на авіабазі Скрідструп, а не в Румунії, повідомляє Defence Romania із посиланням на слова віцепрезидента з міжнародних зв'язків компанії Lockheed Martin Рея Пізеллі.

"(...) Румунські льотчики спочатку проходитимуть навчання в Румунії, а українські військові - в нашій країні до кінця 2024 року. До цього часу пілоти ВПС України розпочнуть навчання на F-16 у серпні, підтвердили офіційні представники США. Українці проходитимуть навчання в Данії на авіабазі Скрідструп", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті у вівторок.

Зазначається, що спочатку навчання складатиметься з тестування та відбору українського персоналу, мовних занять, а потім теоретичної та практичної підготовки".
ForUm

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