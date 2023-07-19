також у роздiлiПолiтика
США оголосять про новий пакет допомоги на 1,3 мільярда доларів 15
ЄС готує нові санкції проти Білорусі 15
Стало відомо, де розпочнуть навчання на F-16 українські пілоти 12
НАБУ закликає усунути корупцію в закупівлях під час війни 12
Зеленський може втратити популярність до нових виборів – експерти та нардепи 18
Кулеба закликав інші країні доєднатись до безпекового плану G7 15
Експерт про удар СБУ по Кримському мосту: Такі спецоперації змінюють хід війни та баланс сил на користь України 42
В США заговорили про дефіцит боєприпасів на власних арсеналах 20
Стало відомо, скільки біженців хочуть повернутись додому 25
Посол України в Британії раптом розкритикував Зеленського 43
Україна може отримати запрошення в НАТО наступного квітня 28
Україна отримає ще військової допомоги на EUR1,5 млрд 25
Рада у першому читанні легалізувала медичний канабіс 25
Німеччина передала Україні нову партію військох допомоги 23
Байден сказав, що з нетерпінням чекає Україну в НАТО 32
Ердоган пояснив, чому віддав Україні захисників "Азовсталі" 27
ЄС пообіцяв стати ключовим партнером G7 у підтримці України 28
Байден пообіцяв допомогти побудувати потужну оборону 21

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок заявив, що Україна пропонує продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі, спільно з Туреччиною та ООН.

"Президент України Володимир Зеленський уже надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН. Ми пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі. Це дасть змогу врятувати мільйони людей від голоду та забезпечить світову продовольчу безпеку", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор блокує чорноморські порти.

"Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла "зернова ініціатива". За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 млн тонн аграрної продукції до 45 країн світу. Але наразі Росія намагається зірвати цю ініціативу і спровокувати нову продовольчу кризу у світі", - наголосив Шмигаль.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14