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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закликає Кабінет Міністрів України (КМУ) терміново усунути корупційні ризики в порядку закупівель під час воєнного стану, передбаченому згідно з постановою уряду №1178.

"НАБУ поінформувало КМУ листом і надало відповідні рекомендації. Відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України", органи державної влади мають упродовж 30 днів розглянути ці рекомендації", - зазначається в заяві НАБУ у вівторок.

В агентстві уточнюють, що йдеться про такі корупційні ризики, як безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель, можливість закуповувати товари/послуги без відкритих торгів, відсутність відповідальності замовника у зв'язку з неперевірекою інформації про підрядника, відповідальність підрядника у зв'язку з поданням недостовірної інформації про себе, ліміти на пролонгацію договорів, які укладали через нагальну потребу у закупівлі тощо.
ForUm

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