Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо України закликав кожну державу-члена ООН приєднуватися до декларації G7 про гарантії безпеки для України.

"Минулого тижня країни G7 домовилися про гарантії безпеки для України. Відтоді до них приєдналися ще десять країн. Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації "Групи семи", яка відкрита для підписання. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України", - сказав Кулеба під час свого виступу.

Він наголосив, що, "допомагаючи українським дітям знайти безпечне майбутнє, ви гарантуєте безпечне майбутнє і своїм дітям".

"Коли Україна вийде з цієї війни безпечнішою, ймовірність будь-якої агресії проти ваших країн і дітей буде значно меншою", - зазначив він.

Очільник МЗС наголосив, що Україні потрібен всеосяжний, справедливий і довготривалий мир на основі Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

"І я закликаю вас підтримати Формулу миру і разом із нами працювати над її втіленням", - закликав він.

Крім того, Кулеба додав, що Україна постійно чує "абсурдні заклики до абстрактного миру". Як додав міністр, більшість із них мають на увазі не мир.

"Після опору російській повномасштабній агресії впродовж більше ніж півтора року мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції тільки одне: "НІ". Ні - геноциду під виглядом миру. Ні - фальшивому пацифізму, що виправдовує агресора за його злочини. Ні - територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні! Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити. Тому що наші діти, як і ваші діти, заслуговують на повні сім'ї та життя, вільне від страху і страждань", - заявив міністр.

Також він запевнив, що агресор буде притягнутий до відповідальності, бо лише так можна відновити справедливий і міцний мир для України та повагу до Статуту ООН.