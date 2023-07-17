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Підрив Службою Безпеки Кримського мосту - потужний удар по логістиці ворога. Причому об’єкт удару знаходився під посиленою охороною росіян. Про це пише політолог Тарас Загородній. 

Експерт акцентує, що СБУ вдруге з початку повномасштабного вторгнення підірвала Кримський міст. «Підрив мосту – це величезний ляпас по "сакральності російської влади". Дуже болючий і неприємний. Путін пропускає його вдруге. А СБУ Малюка вдруге демонструє, що для неї не існує неможливих завдань на територіях, зайнятих ворогом. Вона повністю переграє і фсб, і гру. Спецоперації подібного рівня складності, певен, увійдуть у підручники історії спецслужб», - вважає політолог. 

На думку Загороднього,  такі спецоперації змінюють хід війни та баланс сил на користь України. «Крім престижу російської влади є і інший важливий аспект – СБУ наносить потужний удар по логістиці ворога під час українського контрнаступу. Голова Служби Малюк вже говорив, що міст – законна ціль для України, бо росіяни перекидають по ньому техніку і військову силу», - підкреслює експерт. 

«Два слова про те, чим наносились удари. За моїми даними, морські надводні дрони – унікальна українська розробка. Служба Безпеки залучила фахових спеціалістів та змогла у короткі строки розробити ефективну зброю. Дрони вже чудово проявляли себе під час атаки на бухту в Севастополі в жовтні 2022-го», - повідомляє Загородній.  

Нагадаємо раніше стало відомо, що Кримський міст атакували надводними дронами. До підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України. 

 
ForUm

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