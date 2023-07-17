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Від початку року міжнародні партнери виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету. 

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.

Премʼєр зазначив, що за перші шість місяців 2023 року до держбюджету надійшли 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Видатки за цей самий час склали 1 трильйон 784 млрд грн. 

Міжнародні партнери від початку року виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету. 

За словами Шмигаля першим пріоритетом видатків залишається безпека та оборона. Це близько половини всіх коштів бюджету. На другому місці – соціальні програми. На них за шість місяців виділили 231 млрд грн. Також серед основних програм видатків: медицина, освіта, підтримка регіонів та відновлення.

Крім того, уряд уже виділив понад 1,7 млрд грн на відновлення медзакладів у дев'яти областях України.

"Для відновлення економіки продовжуємо програму безповоротних грантів єРобота. У межах десятої хвилі подачі заявок за програмою "Власна справа" виділено 72 млн грн для 306 бізнесів. Загалом від початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн", – повідомив Шмигаль. 

 
ForUm

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