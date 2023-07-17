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У США закінчуються запаси боєприпасів на власних арсеналах на тлі надання військової допомоги Україні.

Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

За його словами, адміністрація Байдена після вступу на посаду виявила, що запаси 155 боєприпасів, які є стандартними для НАТО, "були відносно низькими".

Салліван розповів, що адміністрація також зрозуміла, що для поповнення запасів до прийнятного рівня знадобляться роки, а не місяці.

Крім того, як зазначив радник Байдена, поповнення запасів є складним завданням для країни, яка надає допомогу Україні.

"Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності Сполучених Штатів виробляти всі боєприпаси, які нам можуть знадобитися для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо нашу спроможність постачати боєприпаси", – сказав Салліван.
ForUm

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