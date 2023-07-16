Количество людей, которые интересуются биткойном, растет в геометрической прогрессии. И обучение играет существенную роль в этом. Об этом в эксклюзивном интервью изданию UBRзаявил украинский криптоинвестор, владелец компании White Rock Management Сергей Тронь.

Он отметил, что «скептики были, есть и будут, и, наверное, таковы законы реальности, ведь не может быть абсолютно единого мнения» и предупредил: «сейчас те, кто изучает криптовалюту, через год-два могут стать успешными бизнесменами и брать на работу тех, кто скептически настроен в отношении «крипты».

Обучение и практика, считает Сергей Тронь, это отправные точки для успешного будущего Украины.

«Давайте не забывать, что после победы нам придется колоссально быстрыми темпами восстанавливать экономику страны. И как раз один из самых эффективных способов – это развитие и освоение биткойна».

Криптоинвестор уверен, что дело в том, что кто-то просто не хочет или не может принять тот факт, что будущее за инновациями, за биткойном.

«Поэтому, такие люди будут всегда всё отрицать. Конечно, количество криптоскептиков заметно уменьшается. Даже МВФ признаёт важность биткойна, как и крипторынка в целом, но это отдельная тема».

На вопрос о том, почему от авторитарных стран исходит такой упорный скептицизм и даже попытка отрицания биткойна в основном, Сергей Тронь считает, что авторитарные страны стремятся контролировать общество и экономику.

«Биткойн отвечает принципам свободы, и этим продиктовано отношение к нему. Как мы знаем, есть попытки и в демократических странах отрицать, контролировать биткойн. Но разница в том, что в авторитарных странах на это нацеливается вся правящая элита, весь режим. В то время как в демократических странах всегда будет процветать плюрализм мнений. Я думаю, именно в этом и принципиальная разница», - заверил Сергей Тронь.

Он привёл данные Matrixport, согласно которым цена биткойна достигнет $125 000 к концу 2024 года, и отметил, что многие факторы указывают на стремительный рост биткойна в ближайшие 8-14 месяцев.

«Учитывая, что биткойн становится всё популярнее в деловых и не только взаимоотношениях, то, соответственно, и его цена, конечно же, будет расти», - считает криптоинвестор.

Биткойн, как утверждает Сергей Тронь, это новая революционная технология, основанная на открытых и прозрачных технологиях, способных помочь современному обществу стать успешнее.

«Это и философия, способ мышления. А с учётом того, что целые страны переходят на расчёты в биткойне, то это уже и масштаб общественного, экономического, политического и государственного уровня. Я неоднократно приводил пример стран Латинской Америки, где кандидаты в президенты и партии декларируют на официальном уровне массовое внедрение биткойна», - подытожил криптоинвестор.