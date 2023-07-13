Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєект про легалізацію медичного канабісу.

Про це написавнардеп Ярослав Железняк у себе в Telegram

"За" прийняття за основу законопроєкту 7457 проголосували 268 нардепів.

Железняк дає також розклад, як голосували по фракціях ц групах:

"Слуга народу" - 183, "Євросолідарність" - 10, "Батьківщина" дала один голос "за", "Платформа за життя і мир" - 16, "Голос" -19, "Відновлення – 11, "За майбутнє" - 8, "Довіра" - 12, позафракційні – 8.