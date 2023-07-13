Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання.

Такі оновлені дані німецького уряду

Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли: