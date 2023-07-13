також у роздiлiПолiтика
Рада у першому читанні легалізувала медичний канабіс 14
Байден сказав, що з нетерпінням чекає Україну в НАТО 16
Ердоган пояснив, чому віддав Україні захисників "Азовсталі" 13
ЄС пообіцяв стати ключовим партнером G7 у підтримці України 17
Байден пообіцяв допомогти побудувати потужну оборону 15
Зеленський: Україна привозить додому перемогу у сфері безпеки 18
Україна взяла зобов'язання продовжити реформи і посилити контроль над збройними силами 18
СБУ проводить повну «денецифікацію» УПЦ (МП), - експерт 23
МЗС закликає засудити дії РФ щодо примусової паспортизації українців 22
Зеленський підтвердив участь в саміті НАТО 12
Зеленський поки не вирішив, чи їхати на саміт НАТО 21
Україна за червень виробила більше снарядів, ніж за минулий рік 12
Курт Волкер критикує позицію Байдена щодо членства України в НАТО 16
Німеччина не підтримує США у наданні Україні касетних боєприпасів 21
Зеленський і Дуда домовились про спільні дії на саміті НАТО 21
Стало відомо, чи передасть Пентагон Україні касетні боєприпаси 32
В США повідомили про вимоги до України для вступу в НАТО 120
Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті 23

Німецький уряд вирішив передати Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшла техніка для ЗРК IRIS-T SLM, боєприпаси, 6 установок Gepard та інше обладнання.

Такі оновлені дані німецького уряду

Зокрема до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

  • 6 установок Gepard
  • 3 230 снарядів калібру 155-мм 
  • 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм 
  • міст для мостоукладача Biber
  • мостоукладач Biber
  • 5 захищених автомобілів для захисту кордонів
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM
  • сідельний тягач 8x8 HX81 
  • чотири напівпричепи
  • 24 192 боєприпаси калібру 40 мм 
  • два комплекти запчастин для дронів Vector
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14