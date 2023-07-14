Лише за 10 днів на північному державному кордоні України було облаштовано 30 протитанкових мінних полів з майже 6 тисячами мін.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв у Facebook.
"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання – зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", - каже він.
Зокрема, за словами Наєва, за останню декаду місяця військові встановили на кордоні 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 5,8 тис. мін.
Крім того, вздовж кордону обладнано близько 5 тис. метрів траншей та 6,5 тис. метрів протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.
Наєв пояснив, що таким чином Україна упереджує проникнення ворожих диверсійних груп та перетинання кордону бронетанковою технікою.
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