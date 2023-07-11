СБУ провела повну «денацифікацію» УПЦ (МП), яку росія десятки років використовувала для створення власної сітки агентів. Про це пише політолог Олександр Черненко.

«Денацифікацію" в Україні проведено успішно. Єдине уточнення – денацифікацію провела СБУ. А денацифіковувати довелось представника УПЦ (МП). Мова йде про клірика УПЦ (МП) з Черкащини, який публічно вихваляв Путіна і Кадирова, а вдома зберігав портрети Гітлера і форму СС», - акцентує Черненко.

Експерт підкреслює, що виселення з Лаври проросійских сил – теж результат денацифікації УПЦ (МП) від СБУ. «Українська святиня вперше в історії держави перестає бути осередком антидержавної пропаганди. Знаю, що багатьом хочеться по відношенню до УПЦ (МП) всього і зразу. Однак треба відмітити, що СБУ «ювелірно» працює в церковному середовищі. З одного боку нейтралізуючи реальних «агентів в рясах», з іншого не даючи відбутися в країні міжконфесійним кривавим сутичкам, про що мріють в рф», - вважає екс-нардеп.

«Ще один важливий плюс «денацифікації» російської церкви: священники-колаборанти – гарний обмінний фонд. Україна вже вигідно міняла подібну категорію зрадників і витягала з полону наших воїнів», - резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше, СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини. Іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї «поновлення» радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України.