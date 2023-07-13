Президент США Джо Байден на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що з нетерпінням чекає дня офіційного вступу України в НАТО.

Про це пише кореспондент "Європейської правди".

"Я сподіваюся, що ми нарешті покінчили з думкою про те, чи хочуть бачити Україну в НАТО, чи ні. Це станеться. Ми рухаємося далі, ми рухаємося у правильному напрямку... - сказав Байден. - І я думаю, що ми подбаємо про те, щоб ви отримали все, що вам потрібно. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО".

Він зауважив, що Україна виконала величезну роботу, проте багато чого треба ще зробити.

"Погана новина для вас полягає в тому, що ми нікуди не йдемо. Ви застрягли з нами. Ми нікуди не йдемо", – додав Байден.