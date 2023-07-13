Російський мільярдер Роман Абрамович оскаржує санкції Європейського Союзу, накладені на нього після початку великої війни в Україні. Він стверджує, що обмеження були введені просто тому, що він відомий росіянин.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Після того вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, ЄС наклав санкції на російських чиновників і низку російських бізнесменів, заморозивши при цьому сотні мільярдів доларів російських активів.

У березні 2022 року ЄС описав Абрамовича, як "олігарха, який має тісні зв’язки з Володимиром Путіним", включаючи "привілейований доступ" до глави Кремля та зв’язки, які, за словами ЄС, допомогли йому зберегти свої активи.

За даними джерела, Абрамович подав оскарження санкцій ЄС 25 травня 2022 року, і в четвер Генеральний суд Європейського Союзу розгляне скаргу.

Його адвокати будуть стверджувати, що санкції ЄС є безпідставними і були введені виключно через те, що він є відомим російським бізнесменом.

"На нього не наклали санкції через докази, що стосуються критеріїв: на нього наклали санкції просто тому, що з політичного погляду найвідоміший російський бізнесмен мав бути, навіть якщо це явна помилка", — сказав співрозмовник видання.

Reuters нагадує, що Абрамович, який також має ізраїльське громадянство, був одним із найвпливовіших бізнесменів, які заробили неймовірні статки після розпаду СРСР у 1991 році. Forbes оцінив його статки в 9,2 мільярда доларів.