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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняє, що його відносини з Росією не постраждали через передавання командирів-захисників "Азовсталі" Україні.

Про це Ердоган сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Він запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

 "Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п’ятниці вони були у нас", - повідомив він.

За словами Ердогана, він віддав захисників "Азовсталі" лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. "Коли ми отримали цей запит – то ми віддали цих командирів", – сказав турецький президент.

Утім, він не вважає, що це вплинуло на відносини з Росією. "Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив", – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.
ForUm

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