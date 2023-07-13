також у роздiлiПолiтика
Ердоган пояснив, чому віддав Україні захисників "Азовсталі" 6
Байден пообіцяв допомогти побудувати потужну оборону 15
Зеленський: Україна привозить додому перемогу у сфері безпеки 16
Україна взяла зобов'язання продовжити реформи і посилити контроль над збройними силами 16
СБУ проводить повну «денецифікацію» УПЦ (МП), - експерт 19
МЗС закликає засудити дії РФ щодо примусової паспортизації українців 22
Зеленський підтвердив участь в саміті НАТО 10
Зеленський поки не вирішив, чи їхати на саміт НАТО 19
Україна за червень виробила більше снарядів, ніж за минулий рік 11
Курт Волкер критикує позицію Байдена щодо членства України в НАТО 15
Німеччина не підтримує США у наданні Україні касетних боєприпасів 19
Зеленський і Дуда домовились про спільні дії на саміті НАТО 21
Стало відомо, чи передасть Пентагон Україні касетні боєприпаси 32
В США повідомили про вимоги до України для вступу в НАТО 119
Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті 23
Резніков розповів, чого очікує від саміту НАТО 25
Чехія прагне розпочати переговори щодо вступу України в ЄС до кінця року 25
Стало відомо, коли Британія розпочне підготовку українських льотчиків на західних винищувачах 27

Європейський Союз стане ключовим партнером "Великої сімки" (G7) у питаннях гарантування безпеки та забезпечення економічного розвитку України, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми віддані довгостроковій безпеці та економічному процвітанню України в євроатлантичній спільноті. "Велика сімка" випустить сьогодні декларацію щодо цього. ЄС буде ключовим партнером у цьому починанні", - йдеться в заяві фон дер Ляєн, опублікованій у твіттері Єврокомісії в середу.

Вона зазначила, що ЄС і його партнери по G7 стояли пліч-о-пліч з Україною від найпершого дня повномасштабного вторгнення РФ, надали гуманітарну фінансову допомогу, а також озброєння та навчання.

"Ми продовжимо підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти російській агресії. Ми продовжимо завдавати втрат Росії за допомогою санкцій. Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її воєнні злочини. І ми продовжимо на шляху вступу України підтримувати її успішні реформаторські зусилля", - додала фон дер Ляєн.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

14