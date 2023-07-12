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Президент України Володимир Зеленський оголосив про отримання гарантій безпеки на шляху до НАТО.

"Сьогодні є гарантії безпеки України на шляху до НАТО, важливий пакет гарантій безпеки. Сьогодні ми узгоджуємо з країнами "великої сімки" рамки безпекових гарантій, які будуть розширені за рахунок домовленостей з нашими ключовими партнерами, двосторонніх і багатосторонніх угод", - заявив він у середу у Вільнюсі, виступаючи на церемонії оголошення декларації G7.

"Українська делегація привозить додому значну перемогу у сфері безпеки для України, для нашої країни, для нашого народу, для наших дітей. Це відкриває для нас абсолютно нові безпекові можливості. І я дякую всім, хто зробив це можливим", - заявив він.
ForUm

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