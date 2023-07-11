Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити в повторному другому читанні урядовий законопроєкт №7588, який передбачає скасування права постійного користування державними сільськогосподарськими землями, перетворивши його на механізм оренди.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету в понеділок, 10 липня.

Як випливає з роз'яснень Мельничука, документ:

удосконалить порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками,

запровадить передачу в суборенду земельних ділянок державної власності, які орендуються державними підприємствами, виключно на земельних торгах.

Як наслідок - збільшиться надходження від плати за землю до місцевих бюджетів.

У пояснювальній записці до проєкту пояснюється, що право постійного користування земельними ділянками як інститут існує ще з радянських часів, і фактично себе зжило.

"Фактично, воно дозволяє відповідним суб’єктам мінімізувати плату за землю, оскільки постійні користувачі сплачують за використання належних їм земельних ділянок державної власності земельний податок (не більше 1% від нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь), а не орендну плату (яка при визначенні орендаря на земельних торгах перевищує 20% від нормативної грошової оцінки земель)", йдеться в пояснювальній записці.

Наголошується, що це суттєво зменшує можливі надходження до місцевих бюджетів та впливає на добробут місцевих громад.

Автором законодавчої ініціативи виступив Кабінет міністрів.