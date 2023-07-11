Ціни на моторне паливо зростатитмуть наступні кілька тижнів і стабілізуються на початку серпня, після того, як на ринок вийдуть нові партії пального з урахуванням акцизу в структурі ціни.

Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на брифінгу в понеділок.

"Це станеться, коли обсяги пального з новим податковим навантаженням, які почали розмитнюватися з 1 липня, повністю замістять собою старі запаси. За нашими очікуваннями, це відбудеться на початку серпня", - сказав експерт.

За даними консалтингової групи, після повернення з 1 липня рівня податків до довоєнного рівня, за перший тиждень липня в роздріб ціна на А-95 у середньому зросла на 3 грн - до 47,90 грн/л, дизпаливо - на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, скраплений газ - на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

Основним фактором подорожчання став ПДВ, оскільки цей податок сплачується на момент продажу і одразу автоматично вступив у дію.

"Далі очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже за рахунок акцизу, акцизний збір сплачується на момент перетину кордону", - пояснив експерт.

За словами Куюна, прогнозним індикативом для майбутніх цін на пальне на роздрібному ринку може слугувати оптовий ринок.

"Оптовий ринок вирізняється тим, що там немає залишків у операторів, вони працюють дуже швидко і дуже швидко включають у ціни всі нові обставини та фактори", - зазначив директор "А-95".

Оптовий ринок, за словами експерта, почав зростати ще наприкінці червня. На сьогодні ціна бензину А-95 збільшилися на 7,74 грн/л, дизпального - майже на 7 грн/л.

"У цьому ринку нові податки вже є і його можна проєктувати й на майбутні роздрібні ціни", - зазначив експерт.