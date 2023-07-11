також у роздiлiСвiт
Польща закриває кордони для вантажівок з Росії та Білорусі 39
Ердоган переміг на виборах і закликав об’єднатися 30
Експорт російської нафти в Індію вирос в десять разів 39
Президент Туреччини за три дні до виборів програє опоненту 36
Генсек НАТО вважає, що вторгнення Росії впливає на перспективи вторгнення Китаю на Тайвань 34
Президент Грузії хоче відновити візовий режим з Росією 41
Меркель захищає свою політику, що призвела до залежності від російського газу 42
Конгресмени США готують санкції проти угорських політичних діячів 34
США перевірить доступ до розвідданих після зливу секретних даних Пентагону 28
Прем'єр Польщі розкритикував позицію Макрона щодо євроавтономії 39
ISW: Політика русифікації шкодить самій Росії 26
Польща замовила 250 танків Abrams у США 42
США прокоментували витік секретних документів 51
У США та Європі розкритикували ідею Макрона 43
ISW вважає, що Кремль почав сильніше тиснути на Пригожина 46
Трампу пред'явили звинувачення за 34 пунктами 55
ЄС засудив затримання американського журналіста в Росії 50
Париж закликає Росію переглянути рішення про передачу тактичної ядерної зброї Білорусі 38

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше".

Про це пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, після тристоронньої зустрічі за участі прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона турецький президент "погодився скерувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту якнайшвидше й співпрацювати з парламентом, щоб гарантувати його схвалення".

Генсек НАТО також констатував, що Швеція виконала всі умови меморандуму, укладеного на минулорічному саміті Альянсу в Мадриді, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки.

"Швеція й Туреччина погодились сьогодні укласти двосторонній безпековий компакт. НАТО також значно посилить свою роботу в цій сфері, тож я вперше засную у штаб-квартирі НАТО посаду спецкоординатора з питань контртероризму", – додав він.

Нагадаємо, Швеція разом із Фінляндією минулого року подали заявку на вступ до НАТО. Але тоді як Гельсінкі уже у квітні 2023-го стали 31-им членом Альянсу, Туреччина гальмувала вступ Швеції, посилаючись на її нібито недостатню боротьбу з тероризмом.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13