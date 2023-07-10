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Наразі немає остаточного рішення щодо участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже 11 і 12 липня. Про це заявила віце-премʼєр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Європейській правді».

«Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента, – ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл», – заявила вона.

За її словами, наразі українська сторона не знає що, буде у фінальних документах.

«Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах», – сказала Стефанішина.

Вона додала, що від цих документів буде залежати, чи поїде Зеленський на саміт Північноатлантичного альянсу.

«Увесь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо», – заявила Стефанішина.

За її словами, Україна думає не тільки за себе, а і за друзів.«І тривають перемовини, які веде Єрмак по гарантіях безпеки. Триває робота по фінальним документам. Ніяких рішень ще не ухвалено», – додала вона.
ForUm

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