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Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер розкритикував позицію президента США Джо Байдена щодо членства України у НАТО.

Про це Волкер написав у своєму Twitter у неділю, пише "Європейська правда".

Американський дипломат, відомий українцям з 2017 року, коли його призначили спецпредставником США з питань України, відреагував на останнє інтерв’ю Джо Байдена CNN. У ньому президент США сказав, що прийняття Києва в умовах війни з Росією означало б, що у стані війни з Росією буде й увесь Альянс.

Байден також сказав, що для вступу в НАТО Україна потребує певного часу, аби відповідати всім вимогам, "починаючи від демократизації і закінчуючи цілою низкою інших питань".

Байден заявив, що у НАТО немає одностайності щодо того, "чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни".

"У президента все відбувається навпаки. Справа не в тому, що Україна не готова до членства в НАТО. Це НАТО не готовий прийняти Україну.  І це ще відгукнеться в майбутньому", – написав Курт Волкер у своєму Twitter.
ForUm

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